El alquiler en Salamanca supera los 10 euros por metro cuadrado en un inicio de año de máximos históricos

Salamanca sigue siendo uno de los puntos negros para el bolsillo de los inquilinos en Castilla y León. Según el último informe del Índice Inmobiliario Fotocasa correspondiente al mes de enero, vivir de alquiler en la provincia salmantina cuesta ya una media de 10,19 euros por metro cuadrado. Este dato no solo confirma la tendencia alcista regional —que suma ya 126 meses de subidas consecutivas— sino que sitúa a Salamanca como la segunda provincia más cara de toda la comunidad, solo por detrás de Segovia (12,12 €/m²).

La capital, por encima de la media regional

En Salamanca capital, la presión sobre los precios es aún más evidente. El coste mensual se ha fijado en enero en los 10,39 €/m², superando con creces la media de la comunidad (9,75 €/m²). Esta cifra mantiene a la ciudad del Tormes en el "podium" de los municipios más costosos de Castilla y León, compartiendo los puestos más altos de la tabla con Segovia capital (12,73 €/m²) y Burgos capital (10,81 €/m²).

Una década de subidas sin tregua

El mercado salmantino no es ajeno a la realidad regional, que encadena diez años y medio de incrementos constantes. El aumento del precio en la provincia refleja una falta de oferta frente a una demanda que no deja de crecer, especialmente en una ciudad con un marcado carácter universitario y turístico, lo que empuja los precios al alza mes tras mes.

A diferencia de otras zonas de la comunidad como Palencia o Zamora, que han experimentado subidas porcentuales muy bruscas en el último año debido a su menor precio base, Salamanca mantiene una subida sostenida sobre precios que ya eran elevados, consolidando una barrera de entrada cada vez más alta para los jóvenes y las familias que buscan vivienda en la ciudad.