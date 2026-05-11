El alquiler sube un 3,2% en Salamanca durante 2024, por encima de la media regional

El precio de la vivienda en alquiler volvió a encarecerse en Salamanca durante 2024. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical, los arrendamientos aumentaron un 3,2 por ciento tanto en la provincia como en la capital salmantina, situándose por encima de la media registrada en Castilla y León.

En el conjunto de la Comunidad, el precio del alquiler subió un tres por ciento durante el pasado año, lo que convierte a Castilla y León en la segunda autonomía con el menor incremento del país, solo por detrás de Asturias, donde los precios crecieron un 2,7 por ciento. La media nacional se situó en el 3,5 por ciento.

Salamanca se colocó entre las provincias de Castilla y León donde más crecieron los precios del alquiler, igualada con Soria, ambas con una subida del 3,2 por ciento. Por delante únicamente se situaron Ávila, con un incremento del 4,1 por ciento, y Segovia, con un 3,6 por ciento.

En el caso de la capital salmantina, el aumento también alcanzó el 3,2 por ciento, lo que la convierte en la cuarta capital de provincia de la Comunidad donde más se encareció el alquiler durante 2024. Ávila lideró el incremento con un 4,3 por ciento, seguida de Segovia (3,5 por ciento) y Soria (3,4 por ciento).

El informe del INE refleja además que el precio del alquiler mantiene una tendencia ascendente tanto en Castilla y León como en el conjunto del país. En la Comunidad, los alquileres ya habían subido un dos por ciento en 2023, mientras que en 2024 el incremento fue de un punto más.

Por tipo de vivienda, los pisos ubicados en edificios colectivos fueron los que más aumentaron de precio en Castilla y León, con una subida media del 3,1 por ciento, frente al 2,4 por ciento registrado en las viviendas unifamiliares, según recoge Ical.