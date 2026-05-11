Salamanca busca impulsar el talento femenino con un programa de Alta Dirección e Innovación

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo para las mujeres interesadas en participar en la la quinta edición del programa de Alta Dirección e Innovación con el objetivo de apoyar a impulsar el talento femenino. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha sido el encargado de presentar este lunes la iniciativa asegurando que este respaldo es uno de los pilares de la identidad común Salamanca Tech y es por ello que la mujer ocupa un lugar fundamental en la “nueva Salamanca ligada a la tecnología, la innovación, la ciencia y la logística”. Los datos así lo avalan, ya que según la Fundación Cotec, un 43,8% de los afiliados en empleo tecnológicos son mujeres, lo que convierte a Salamanca en la capital de provincia española con mayor presencia femenina en este ámbito.

En este contexto, el programa de Alta Dirección e Innovación alcanza su quinta edición consolidándose como una iniciativa de referencia en Salamanca ya que, en palabras del alcalde, se “adapta a la realidad actual de las organizaciones y a las necesidades de las propias participantes”.

El programa mantiene sus dos modalidades, una dirigida a mujeres del sector privado y otra destinada a profesionales del sector público y del tercer sector. Ambas son de carácter presencial. El objetivo es proporcionar una formación avanzada en innovación, liderazgo, dirección, intraemprendimiento (emprender dentro de la propia empresa) y gestión, con un enfoque eminentemente práctico y muy vinculado a los nuevos desafíos de las organizaciones. Son materias tan importantes como el autoliderazgo, la gestión de equipos, la comunicación y la negociación, la toma de decisiones, la innovación, la transformación digital o la inteligencia artificial.

Además, el programa se caracteriza por su flexibilidad. Las participantes pueden realizar el itinerario completo o cursar módulos independientes según sus intereses y necesidades formativas.

La modalidad dirigida al sector público contará con siete módulos y una duración de 53 horas, mientras que la modalidad para empresa privada tendrá seis módulos y una duración de 52 horas. Las sesiones se desarrollarán en el Centro Tormes+, un espacio que se ha convertido en uno de los grandes referentes municipales para la formación, el emprendimiento y la innovación.

El programa está dirigido a mujeres que ocupen puestos de dirección o técnicos, o que estén llamadas a asumir responsabilidades tanto en empresas privadas como en administraciones públicas y entidades del tercer sector. Y tendrán prioridad las personas empadronadas en Salamanca. En esta quinta edición se ofertan 24 plazas para cada modalidad.

Tal y como ha asegurado el alcalde, si algo demuestra el éxito de esta iniciativa son sus resultados. En las cuatro ediciones anteriores, un total de 125 mujeres han participado en este programa. Y lo han hecho con un grado de satisfacción muy alto porque todas ellas lo recomendarían y valoran muy positivamente el profesorado, los contenidos y el impacto que ha tenido en ellas.

“Esto demuestra que existe un interés creciente por este tipo de formación especializada y que las mujeres salmantinas quieren seguir avanzando, preparándose y asumiendo nuevos retos profesionales. Y nosotros, desde el Ayuntamiento, vamos a seguir estando a su lado”, ha señalado García Carbayo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de mayo o hasta completar las plazas disponibles en esta página web.