Alta eficacia y recuperación rápida: la braquiterapia prostática llega al Hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha incorporado la braquiterapia prostática como nueva prestación dentro de su servicio de Oncología Radioterápica. Este avance se hace posible gracias a la adjudicación del equipamiento necesario y al suministro de semillas radiactivas por un importe de 157.200 € + IVA para los próximos tres años, con una previsión inicial de cien tratamientos al año. La medida supone un paso importante para ofrecer a los pacientes un tratamiento más eficaz, preciso y seguro frente al cáncer de próstata.

La braquiterapia consiste en colocar material radiactivo directamente en el interior de la próstata, lo que permite administrar altas dosis de radiación al tumor mientras se protege al máximo los tejidos sanos circundantes, como la vejiga, el recto y el intestino. Esto hace que la braquiterapia sea hoy el tratamiento radioterápico más selectivo y eficaz para el cáncer prostático, combinando altas tasas de curación con un riesgo mínimo de efectos secundarios en los órganos cercanos.

Entre sus ventajas, este procedimiento es mínimamente invasivo, no requiere anestesia general y la intervención dura entre una y dos horas. Tras el tratamiento, los pacientes pueden recibir el alta en apenas seis a ocho horas, incorporándose a su vida habitual prácticamente al día siguiente. Esto permite una recuperación rápida y cómoda, reduciendo la estancia hospitalaria y mejorando la calidad de vida durante el tratamiento.

Tal y como explican desde el CAUSA para garantizar la máxima precisión y seguridad, en las próximas semanas se instalarán todos los equipos necesarios, incluyendo un sistema de planificación, un equipo de ultrasonidos con sonda biplano, un sistema estabilizador digital robotizado, un equipo de control de calidad y verificación de semillas, y una cámara pozo con electrómetro e insertos. Tras la instalación, se realizará la formación especializada del personal y las pruebas de aceptación antes de iniciar los tratamientos con pacientes.