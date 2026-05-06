Dos alumnas de Salamanca, entre los premiados del concurso escolar '¿Qué es para ti el 1-1-2?'

Premiados del concurso ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’ en la edición de 2026

Dos estudiantes de Salamanca se encuentran en la lista de los premiados del concurso escolar ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’.

Nerea Ullán Bejarano, del CEIP Campo Charro de Salamanca, y Ndung Edu Noong, del Centro de Educación Especial Reina Sofía, son las dos alumnas galardonadas por sus dibujos en las categorías de Educación Secundaria y Educación Básica Especial.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recibido en la tarde de este miércoles a profesores, padres y premiados con motivo de la decimocuarta edición de este concurso, en el que también han sido premiados otros alumnos como Paula Sanz Narros y Aldara Madroño Mateo del CEIP Santa Clara de Cuéllar (Segovia); Saúl Alonso Castro; Ainhoa Díez Álvarez, del CEIP Morales del Vino; Diego Hernández González del Colegio La Sagrada Familia (Jesuitinas); Daniela Carro Pacios del Colegio La Inmaculada Concepcionistas de Ponferrada; Mayra Ramírez Ferreduela del CEIP Nuestra Señora del Duero, de Puente Duero; Zara Isabella Cedeño, del Instituto Camino de Santiago de Burgos; Laura García Rubio del CCE Príncipe Don Juan de Ávila; Erik Hurtado Serrano del centro San Nicolás de Bari de León; Mykita Mokrovsov, del centro Príncipe Don Juan de Ávila; María José Álvarez Valencia, del IES Valle de Arlanza de Lerma y Anabel Maestre González del IES Pintor Sáez de Burgos. Además de Celia Chen y Daniela Tafur, ambas del centro educativo del Valle de Arlanza.

En esta edición del concurso, Primaria ha sido el ciclo educativo que más obras ha presentado (658); el alumnado de Educación Especial ha aportado al concurso 103 creaciones y 82 han sido los trabajos recibidos desde Educación Secundaria.