Un alumno salmantino del IES Venancio Blanco gana dos medallas en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra en China

Samuel Martín Sánchez, alumno del IES Venancio Blanco de Salamanca, ha tenido una destacada participación en la XVIII Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra, celebrada en Ji’ning, China, del 8 al 16 de agosto. El joven salmantino regresó a casa con una medalla de plata en la prueba por equipos y una de bronce a título individual.

La competición, que reúne a los mejores talentos de todo el mundo en ciencias del planeta, evaluó las habilidades de los estudiantes en exámenes teóricos y prácticos. Además, los participantes tuvieron que colaborar en equipos internacionales en dos pruebas clave: la Earth Systems Project (ESP), donde elaboraron un póster, y la International Field Team Investigation (ITFI), en la que crearon y defendieron una presentación sobre temas geológicos.

El equipo olímpico español en su conjunto logró varias medallas en diferentes disciplinas. La actuación de Samuel Martín ha sido particularmente exitosa, demostrando su talento y dedicación en el campo de las Ciencias de la Tierra.

El IES Venancio Blanco consolida, una vez más, su prestigio en este certamen. Con esta, el centro ha logrado tres participaciones en la fase internacional en los últimos seis años (Corea 2019, China 2024 y China 2025), consiguiendo medallas en todas ellas. Este logro subraya el compromiso del instituto salmantino con la excelencia académica y su capacidad para formar a futuros científicos de alto nivel.