Los alumnos de Bellas Artes de la USAL muestran sus obras de diseño gráfico en la estación de tren de Salamanca

Exposición titulada 'Gráfica y Melodía: la fusión del diseño y el sonido'

Alumnos del segundo curso del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca exhíben desde este martes sus obras de diseño gráfico en la estación de tren de Salamanca.

La exposición titulada 'Gráfica y Melodía: la fusión del diseño y el sonido' aborda la relación entre el diseño gráfico y la música dentro de la creación visual contemporánea.

Según los propios autores, los proyectos expuestos "evidencian un proceso de análisis, investigación y experimentación en torno a los lenguajes gráficos asociados a la música, atendiendo tanto a sus dimensiones formales como conceptuales". También, constituye un trabajo académico desarrollado en el Grado en Bellas Artes que subraya la importancia del diseño gráfico como "disciplina transversal" y como "espacio de convergencia entre creación artística, pensamiento crítico y cultura visual contemporánea".

Con esta iniciativa, Adif y la USAL continúan impulsando la actividad cultural dentro del protocolo que firmaron hace tres años a través del programa 'Estación Abierta'.