El curso escolar arrancará en Salamanca con un 8,6 por ciento más de alumnos extranjeros matriculados

El curso escolar 2025-2026 en Castilla y León comenzará el próximo 8 de septiembre para los estudiantes de Primaria y se retrasará hasta el 15 de septiembre para los de Secundaria, Bachillerato y parte de Formación Profesional. Este inicio se da en un contexto marcado por un notable aumento de alumnado extranjero, que ha crecido un 17,5 % en el último año, el mayor incremento a nivel nacional.

En la actualidad, uno de cada diez alumnos matriculados en la Comunidad es de origen extranjero, un porcentaje que se sitúa en el 10,2 % del total. Si bien esta cifra está por debajo de la media nacional (12,9 %), el ritmo de crecimiento en la región supera con creces el del conjunto del país.

Más de 13.000 alumnos extranjeros en las aulas

Según datos del Ministerio de Educación, Castilla y León sumó 37.981 alumnos de otras nacionalidades durante el curso 2023-2024, lo que representa un aumento del 56 % desde la pandemia. Este crecimiento se refleja en las aulas salmantinas, donde el porcentaje de alumnado extranjero alcanzó el 8,6 % del total.

A nivel provincial, el volumen de estudiantes de otros países es más alto en Soria (17,1 %), Segovia (15 %) y Ávila (14,3 %), mientras que Salamanca se sitúa en la parte media-baja de la tabla, solo por encima de Zamora y León.

En cuanto a las nacionalidades, los estudiantes procedentes de Marruecos (16,3 %) y Colombia (15 %) son los más numerosos en los centros educativos de la comunidad, seguidos por los de Venezuela, Perú, Rumanía y Bulgaria. La gran mayoría de estos alumnos, casi el 80 %, opta por la educación en centros públicos, donde representan el 12 % del total del alumnado.