Alumnos de Irlanda del Norte visitan el Hospital de Salamanca para aprender sobre donación de órganos

Estudiantes del Aquinas Grammar School de Belfast, Irlanda del Norte, han visitado el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) para conocer de cerca el sistema español de donación de órganos, reconocido mundialmente por su éxito. Los jóvenes, que cursan una asignatura optativa sobre este tema en su país, eligieron el hospital salmantino por ser un referente en trasplantes en Castilla y León.

Durante su visita, los alumnos recibieron una charla informativa de parte de Víctor Sagredo, coordinador médico de trasplantes del CAUSA, y Juan Carlos Sánchez, presidente de Alcer Salamanca. Ambos expertos explicaron los conceptos básicos y el proceso de donación, destacando las claves del modelo español y las razones de su gran éxito.

La iniciativa forma parte de la formación académica de los estudiantes, cuyo programa cuenta con la colaboración del equipo renal del Belfast Trust.