Alumnos con nota media de 8,75 o más pueden optar a los Premios Extraordinarios de Bachillerato

La Consejería de Educación de Castilla y León ha convocado los Premios Extraordinarios de Bachillerato para el curso 2025-2026, según ha recogido Ical.

Estos galardones buscan reconocer el esfuerzo y la motivación del alumnado, con una dotación total de 16.000 euros, repartidos en 1.000 euros para cada premiado.

Tal y como ha informado Ical el plazo de presentación de candidaturas comienza este, viernes, y se extenderá hasta el 1 de junio. Podrán participar los alumnos que hayan completado los dos cursos de bachillerato en centros españoles, de manera presencial o a distancia, y que hayan finalizado segundo de bachillerato en centros de Castilla y León en el curso 2025-2026.

Además, los aspirantes deberán haber obtenido una nota media mínima de 8,75 en los dos cursos de bachillerato.