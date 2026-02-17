Alumnos salmantinos se manifestarán el 6 de marzo: "El feminismo que defendemos está en las antípodas del de postureo del PSOE"

El Sindicato de Estudiantes de Castilla y León ha convocado una huelga estudiantil feminista el 6 de marrzo a las 12:00 horas en cuatro ciudades de la Comunidad: Palencia, Segovia, Valladolid y Salamanca. En la capital charra será en la plaza de los Bandos. "Estamos en 2026 y la violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable", ha afirmado en un comunicado.

Denuncia el abuso de poder "al estilo Julio Iglesias" de quienes se creen con derecho de "hacer lo que quieran con nosotras y nuestros cuerpos"; el "desprecio de la extrema derecha" hacia las feministas; y el sistema capitalista "criminal" de Trump y el ICE, el mismo que "defienden Abascal y Ayuso".

También critica el discurso oficial del Gobierno, que "se lamenta de la violencia que sufrimos, pero a la hora de la verdad no hace nada y lo consiente todo" y señala que el feminismo que defienden desde el sindicato -combativo y de la clase obrera- esté en las "antípodas" del "de postureo del PSOE, que ha permitido el acoso sexual dentro de sus filas".

El sindicato también estará presente en las movilizaciones del 8M por el Día Internacional de la Mujer para mostrarse "en pie de guerra contra la violencia machista", plantar cara a la extrema derecha y decir al Gobierno "que sus medidas son completamente insuficientes".