Álvaro Otero deja su puesto tras casi tres años como director médico del hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha anunciado este martes la marcha de su director médico, Álvaro Otero Rodríguez, quien deja el cargo a petición propia para regresar a su puesto de neurocirujano. La institución ha emitido un comunicado para agradecerle su labor durante los casi tres años que ha estado al frente de la dirección.

Otero, que se incorporó al equipo directivo en noviembre de 2022 desde la jefatura del servicio de Neurocirugía, ha sido una figura clave en la gestión del centro. Según el comunicado del CAUSA, su trabajo se ha caracterizado por un "gran compromiso y profesionalidad", destacando su contribución a la mejora de la calidad asistencial, la innovación y la atención cercana a pacientes y profesionales.

El equipo directivo del hospital salmantino ha elogiado el "firme compromiso" de Otero, quien ha desempeñado un papel fundamental en la mejora del valor percibido tanto en los servicios como en las unidades del complejo. Su salida, prevista para el próximo 31 de agosto, marca el fin de una etapa en la que ha demostrado ser un líder comprometido con la excelencia sanitaria.