Los Alvias de Salamanca a Madrid sufrirán retrasos hasta julio por las obras en el túnel de Guadarrama

Los tiempos de viaje hacia la estación madrileña se incrementarán alrededor de 7 minutos

Estación de tren de Salamanca. RENFE. ADIF. Vialia. Trenes en Salamanca. Foto de archivo. S24H
Estación de tren de Salamanca. RENFE. ADIF. Vialia. Trenes en Salamanca. Foto de archivo. S24H

Renfe ha informado de que algunos trenes con destino Madrid Chamartín sufrirán retrasos en su horarios durante los próximos meses. Y eso incluye a los trenes de Salamanca.

Como consecuencia de los trabajos de mejora que Adif va a realizar en el túnel de Guadarrama, según explica Renfe, los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia procedentes de Galicia, Salamanca, Asturias, Ponferrada y León con destino Madrid Chamartín, y los trenes Avant del corredor Valladolid-Segovia-Madrid, podrán sufrir ligeras modificaciones en sus tiempos de viaje.

En concreto, se estima que durante el periodo de obras, que darán comienzo este 5 de mayo y se extenderán hasta el próximo 14 de julio, los tiempos de viaje hacia la estación madrileña se incrementarán alrededor de 7 minutos.

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