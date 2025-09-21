El Alzheimer podría duplicarse en Castilla y León para 2050, según AFACAYLE

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (Afacayle), Domingo Aceves Martínn, acompañado por el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea, y la gerente regional de Salud, Violeta Martí­nez Pindado, comparecen ante los medios para exponer las principales reivindicaciones del movimiento asociativo con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer

La Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (AFACAYLE) ha advertido este viernes que el número de personas con Alzheimer en la región podría duplicarse para el año 2050, superando la cifra actual de 60.000 afectados. Este incremento se debe no solo al envejecimiento de la población, sino también a los avances en la detección precoz de la enfermedad.

El presidente de la entidad, Domingo Aceves, ha señalado que, gracias a la insistencia en la prevención y la detección por parte de profesionales y asociaciones, se está notando un aumento progresivo de los diagnósticos. "Trabajamos para que se pueda detectar la enfermedad de forma más precoz y eso provoca que, ahora, aparezcan casos que antes no se tenía conocimiento de ellos", afirmó.

En este sentido, la directora general de Asistencia Sanitaria de la Junta, Silvia Fernández, ha destacado la importancia de un diagnóstico temprano para que los enfermos puedan acceder a tratamientos farmacológicos y a la estimulación cognitiva, lo que ayudaría a retrasar el avance de la enfermedad.

Reclamación de derechos y apoyo al medio rural

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, Aceves ha alzado la voz para exigir que las personas con esta enfermedad y sus familias sean reconocidas y respetadas, y que sus derechos sean "plenamente garantizados". AFACAYLE ha presentado una serie de reivindicaciones que se alinean con la campaña 'Igualando derechos' de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), incluyendo el derecho a ser escuchados, a tomar sus propias decisiones, a un diagnóstico certero y a recibir una atención sanitaria y social específica sin importar el lugar donde vivan.

Aceves ha instado a la Junta de Castilla y León a potenciar los recursos existentes y valorar nuevos proyectos, subrayando que esto no solo beneficia a los afectados, sino que también genera empleo y frena la despoblación en las zonas rurales. Si bien reconoció que la Junta ha atendido la mayoría de sus peticiones, el presidente de AFACAYLE apuntó que la "intensidad" no es la deseada.

El presidente de la federación ha hecho una mención especial a los cuidadores y ha reconocido el alto coste económico que suponen los servicios de transporte en el ámbito rural para cubrir la dispersión territorial, una de las mayores dificultades que enfrenta la entidad.

El apoyo de la Junta de Castilla y León

Por su parte, el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García, recordó los apoyos que la Junta presta al colectivo. El año pasado, la Consejería de Familia destinó más de 7 millones de euros a las asociaciones de Alzheimer, a las que calificó como un "aliado" fundamental.

García también mencionó programas como 'A gusto en casa' y la remodelación de centros residenciales para que se asemejen más a un hogar, con el fin de mejorar la calidad de vida de los afectados. En total, la Consejería de Familia invirtió más de 7 millones de euros el pasado año para apoyar a las 28 asociaciones de AFACAYLE, que cuentan con 45 centros de atención y 29 centros de día en la comunidad.