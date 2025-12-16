Los amantes de la bici en Salamanca vuelven a tener una cita este domingo con la Carrera del Pavo

Focho de archivo de una Carrera del Pavo celebrada por el Club Promesal

La Carrera del Pavo vuelve este domingo a Salamanca. Son ya ocho las ediciones que lleva celebrando el Club Ciclista Promesal, convirtiéndose así ya en una tradición ciclista en la ciudad por estas fechas.

La carrera ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Salamanca, que volverá a colaborar con la organización de la prueba, y que repetirá circuito en la zona del cementerio.

Se trata de una prueba abierta a todos los ciclistas que quieren participar, desde los dos años, y para apuntarse no es necesario estar federado.

Habrá un recorrido de dos kilómetros por vuelta y la cantidad de las mismas dependerá de la categoría de los participantes. De estas últimas, habrá 16 que van desde los dos años hasta más de 60.

El evento comenzará a las 10:30 horas y la salida y meta estarán situadas en la avenida de Margarita de Austria.

Tal y como ha declarado la organización, habrá premios para todas las categorías, pero todos los niños participantes recibirán un obsequio.

Como novedad, habrá una categoría de disfraces para premiar los ciclistas más originales.

Las inscripciones y los detalles de la prueba se pueden consultar en este enlace