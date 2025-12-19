Amigos, amor, cánticos y mucha fiesta marcan los mejores momentos del Fin de Año Universitario de Salamanca

El buen ambiente se ha hecho notar durante la noche de este jueves en el Fin de Año Universitario de Salamanca. La Plaza Mayor se convirtió, un año más, en el epicentro de una celebración multitudinaria marcada por las risas, los bailes y las ganas de pasarlo bien.

Comer gominolas al ritmo de las doce campanadas, buscar novio o novia para empezar el año con suerte, cantar y bailar sin descanso fueron algunas de las escenas más repetidas durante la noche. No faltaron las referencias a los programas televisivos más famosos, las imitaciones improvisadas, los cánticos colectivos y las canciones que ya son himnos de fiesta y que sonaron una y otra vez en la Plaza Mayor.

Desde Salamanca24horas hemos preparado un vídeo con los mejores momentos de esta noche inolvidable. Si estuviste en la Plaza Mayor celebrando el Fin de Año Universitario, búscate: puede que salgas en el vídeo que hemos preparado de este Fin de Año Universitario 2025.