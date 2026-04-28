Se amplía la vacunación frente al VPH en hombres hasta los 25 años

La Junta de Castilla y León amplía la captación activa de hombres que no han recibido ninguna dosis de vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) hasta los 25 años (inclusive los que los cumplan durante este 2026).

La Consejería de Sanidad ofrece la vacuna a las cohortes de varones nacidas en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; aunque igualmente se podrán vacunar aquellos que pertenezcan a las cohortes nacidas en 2007, 2008, 2009 y 2010 y que no se vacunaron en la campaña del año pasado.

La vacuna que se utiliza en el programa de vacunación frente al VPH en Castilla y León es la vacuna nonavalente GARDASIL 9, de una dosis.

Para vacunarse se debe de solicitar cita con la enfermera de su centro de salud.

Cartel vacunación frente al VPH en varones hasta los 25 años | Consejería de Sanidad de Castilla y León

Desde Sanidad expresan que con la incorporación de los varones adolescentes en el programa de vacunación sistemático frente a VPH, "se amplía el objetivo general del programa a la prevención, en ambos sexos, de la infección persistente y de las enfermedades relacionadas con el VPH, independientemente del genotipo causante, localizadas en cérvix, área anogenital y cabeza y cuello".

También indican que la captación de nuevas cohortes de jóvenes no vacunados tiene como objetivo "maximizar la efectividad de la vacunación, contribuir a la disminución de la transmisión del VPH y a una mejor protección comunitaria así como a reducir las desigualdades de género en la prevención".

Esta campaña de vacunación ya está operativa y se extenderá hasta el mes de septiembre.

Los varones nacidos a partir de 2007 y las mujeres nacidas a partir de 1994 no vacunados previamente, pueden recibir la vacuna VPH con la pauta adecuada según su edad.