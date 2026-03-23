La ampliación del campo de fútbol ‘Neme’ estará terminada la próxima primavera

El Ayuntamiento de Salamanca ha sacado a contratación las obras de ampliación y mejora del campo de fútbol Nemesio Martín “Neme” por un importe que roza el millón de euros. El objetivo del consistorio es aumentar las dimensiones del campo de juego mediante la anexión de una franja de unos tres metros en el lindero suroeste y ampliar la superficie de vestuarios, al ser los existentes insuficientes para dar cabida a los equipos juveniles.

Para poder ampliar el terreno, la Universidad de Salamanca, propietaria del terreno colindante, ha realizado una cesión de los terrenos, lo que permitirá ampliar el campo, que también se beneficiará de la instalación de un nuevo césped artificial durante la reforma.

El proyecto de renovación, que ya está publicado, incluye también la obra de ampliación de los vestuarios, para lo que se necesitará la prolongación del edificio existente, contemplando asimismo la eliminación del depósito de gas y la retirada del amianto de la cubierta.

Las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses por lo que estarán terminadas en la primavera de 2027. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 15 de abril. El procedimiento se ejecutará mediante subasta abierta.