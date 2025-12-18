Ampliada hasta el 30 de abril la gratuidad del transporte público para menores de 15 años en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha decidido prorrogar este jueves la gratuidad del transporte público para menores de 15 años. Se trata de una ampliación que llegará hasta el 30 de abril de 2026 y con ella no habrá ningún cambio en las condiciones o el funcionamiento para los usuarios que ya estaban usando el servicio.

Es decir, la renovación será automática y no habrá ningún cambio para los usuarios de la tarjeta de transporte gratuito para menores de 15 años, ya sean empadronados o no; manteniendo así el acceso al servicio, la forma de utilización o las condiciones que venían estando establecidas hasta ahora.

Esta prórroga coincide con la aplicación de las nuevas tarifas y ayudas del Ministerio de Transporte que entraron en vigor el 1 de julio, evitando así cualquier interrupción para las familias.