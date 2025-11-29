Ampliado hasta el 30 de enero el poder solicitar subvenciones para federaciones, confederaciones y Ampas

La Consejería de Educación publicará la próxima semana dos convocatorias para aumentar la participación de las familias en el sistema educativo, a la vez que ha ampliado hasta el 30 de enero los plazos para solicitar subvenciones para las federaciones, confederaciones y Ampas, tal y como informa la agencia Ical. Es por esto que en los próximos días se incluirán en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) dos convocatorias de ayudas.

El objetivo de la Junta con todo esto es facilitar la financiación de las entidades de participación educativa que permiten dinamizar la participación en los centros docentes de la Comunidad.

La primera subvención abarca ayudas para las federaciones y confederaciones de Ampas, y abarca un presupuesto de 50.000 euros, con 7.500 euros para cada confederación y 5.000 para cada federación. En el caso de la convocatoria para las propias Ampas, la cuantía asciende a 120.000 euros, con un máximo de 1.000 euros para cada una de ellas.