Ampliado el plazo de ayudas RELEVACyL Autoempleo de hasta 20.000 euros para el relevo de negocios

El programa de apoyo al relevo generacional RELEVACyL Autoempleo ha sido ampliado y mejorado por la Junta de Castilla y León con el fin de evitar el cierre de negocios rentables en la Comunidad. La ampliación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), extiende el plazo de presentación de solicitudes hasta el 5 de diciembre de 2025.

La iniciativa ofrece ayudas de hasta 20.000 euros por beneficiario para aquellos autónomos que quieran dar continuidad a una actividad empresarial cuyo titular cese por jubilación o causa asimilada. El objetivo es facilitar la tramitación y el traspaso a un mayor número de nuevos autónomos que asuman negocios ya establecidos.

Flexibilidad y nuevos incentivos para el traspaso

Esta ampliación se suma a mejoras recientes introducidas en el programa para optimizar las condiciones de acceso. Entre ellas destacan:

Plazo de inicio flexible: El nuevo titular dispone de un plazo de hasta cuatro meses para iniciar la actividad desde la fecha de baja del negocio transmitido, ofreciendo una línea temporal más flexible entre el cese del antiguo titular y el reinicio.

Actividades subvencionables: Se han incorporado como subvencionables las actividades ejercidas por autónomos que desarrollen su labor principal en un vehículo (como taxis o transporte), siempre que este esté directamente vinculado a la actividad económica declarada.

El programa está dirigido a todos los trabajadores autónomos que hayan formalizado el acuerdo de transmisión del negocio en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2025, siempre que la actividad objeto del traspaso tenga al menos cinco años de antigüedad.

Ayudas de hasta 20.000 euros con extras por mujer, joven o rural

La cuantía mínima de la subvención es de 10.000 euros, la cual puede incrementarse con incentivos adicionales y acumulables en función de las circunstancias del nuevo titular o de la ubicación del negocio: