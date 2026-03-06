Amplío dispositivo para las elecciones del 15M: más de 30.000 efectivos personales y 33 millones de elementos materiales

La Junta de Castilla y León movilizará a más de 30.000 efectivos personales y desplegará más de 33 millones de elementos materiales para garantizar el voto de casi 2,1 millones de electores en las 4.470 mesas repartidas por todo el territorio.

La organización del proceso electoral comenzó antes del verano de 2025 para planificar el operativo con la debida antelación, y más teniendo en cuenta la complejidad del ámbito territorial de Castilla y León. Se trata de la comunidad autónoma más extensa de España con más de 95.000 kilómetros cuadrados, 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores.

Un total de 2.097.769 personas tienen derecho a voto en la Comunidad, 81.890 de las cuales se han incorporado desde los comicios autonómicos de 2022. Para garantizar ese derecho, se han previsto 301 rutas de transporte para el traslado de votantes, registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual y mandado las papeletas a los residentes en el extranjero entre el 18 y el 22 de febrero. El envío a la Oficina Consular podrá efectuarse hasta el 10 de marzo.

13.410 personas formarán parte de alguna de las 4.470 mesas que se constituirán el 15 de marzo y 4.470 representantes de la Administración han sido designados para la jornada electoral (uno por mesa). El operativo lo completan 1.228 secretarios municipales, 123 jueces de primera instancia, 2.125 jueces de paz, 8.262 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 624 efectivos de Policía Local.

En cuanto a la infraestructura material, se habilitarán 2.910 locales electorales y se han distribuido 26.461.680 papeletas, 6.330.075 sobres, 44.385 actas, 51.226 manuales destinados a los miembros de mesa y otros 178.805 impresos electorales (citaciones, listas numeradas de votantes, certificados de voto por correo...).