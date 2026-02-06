Las fuertes lluvias que Salamanca ha registrado en los últimos días ha causado el aumento del caudal del río Tormes, que ha alcanzado los 3,32 metros, según los datos obtenidos en los puntos de control de la Cuenca Hidrogáfica del Duero (CHD).

La crecida ha anegado parte del carril bici que transcurre por la ribera del Tormes, obligando al Ayuntamiento de Salamanca a cortar el tramo que se encuentra bajo el puente Enrique Estevan. El ubicado junto al de Juan Carlos I también se ha visto afectado por el agua.

El consistorio recomienda igualmente a los viandantes a transitar con precaución junto al río y, en caso de encontrarse ante cualquier emergencia, llamar al 112 o a la Policía Local de Salamanca (923194440).