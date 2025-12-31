Un año que ardió, brilló, se apagó y resistió: Salamanca, 2025 se despide

El calendario apenas había dado el primer giro cuando Salamanca amaneció con dos nombres simbólicos: Eithan Matteo, el último nacimiento de 2024, y Chelsea, el primer llanto del 2025. Entre ambos, comenzaba el año que se dedicaría al recuerdo vivo de Carmen Martín Gaite y si entre las cosas más destacadas se viviría un apagón, en enero el cielo brilló por unas auroras boreales que no hace mucho creíamos imposibles.

Esos días llovió e hizo viento y aun así los Reyes Magos consiguieron apaciguar la tormenta para hacer sonreír a miles de niños salmantinos.

Los cambios en la política autonómica y local no se hicieron esperar, marcando una tendencia tectónica de lo que sería todo el año: Luis Tudanca anunciaba que no repetiría, Castellanos de Moriscos veía romper su equipo de gobierno, La Fuente de San Esteban se quedaba sin alcalde por la renuncia de Cañamero y las disputas internas lideradas por Javier Teira resquebrajaban Vox.

En lo deportivo, Lorenzo Santolino hacía historia al convertirse en el primer salmantino en ganar una etapa en el Dakar, mientras Rafa Dueñas debutaba con victoria al frente del Salamanca CF UDS.

La desgracia y la incertidumbre se instalaba en Ciudad Rodrigo a las puertas del último fin de semana de enero. Un joven, Álvaro, aparecía muerto en una finca tapado por una paca de paja. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca. Casi un año después todavía no se sabe qué pasó ese día.

Enero se cerró entre dragones, serpientes y una alfombra de farolillos que iluminaban el nuevo Año Nuevo Chino.

Farolillos chinos en la calle Zamora

Febrero trajo renuncias, como la de García-Gallardo, y relevos, como la de Arturo Marcos al frente de la Guardia Civil de Salamanca -aunque no tomaría posesión hasta marzo-. También éxitos para salmantinos, como el Goya para Javier Alvariño, o reconocimientos sentidos, como el de María Caamaño como Premio Castilla y León de Valores Humanos.

Vox seguía de cambios en Salamanca y entre cruce de declaraciones, amenazas y faroles los tres concejales en el Ayuntamiento de Salamanca dejaban inservible el grupo, mientras que otros cargos en la provincia anunciaban su adiós a las siglas. En la Fuente de San Esteban Cañamero otorgaba la alcaldía a Luis Gonzaga, del PP.

En la crónica negra mediática, Alfonso Basterra, padre de Asunta, era trasladado ‘por amor’ al Centro Penitenciario de Topas.

Febrero se despedía con la polémica instalada en Puente Ladrillo por la posible apertura de un centro de personas migrantes en la antigua residencia de San Juan de Sahagún.

Javier Alvariño. Europa Press

Marzo irrumpió disfrazado de Carnaval y de temporal. ‘Jana’ arrancó tejados, derrumbó paredes y tumbó árboles mientras el hospital de Salamanca firmaba un hito histórico con los primeros trasplantes de pulmón.

La olímpica Yulimar Rojas regresó a la competición en Salamanca… pero no pudo. Hubo peleas en el deporte, carreteras cortadas por rocas caídas -hoy sigue cortada separando Pastores y Martiago- y una gran pregunta sanitaria sin respuesta: el Estatuto Marco dejó en vilo a miles de sanitarios. Incluso la fe tuvo rostro nuevo: se reveló cómo sería realmente Santa Teresa.

Entre medias, marzo trajo consigo la primera operación contra el terrorismo yihadista en la historia de la provincia de Salamanca -más adelante habría otra-.

Desencierro toros Lunes 3 de marzo Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Abril llegó entre procesiones, lluvia que obligó a suspender algunas, voces emocionadas como la de su pregonero, Julio López Revuelta, y la presencia política de Feijóo en La Borriquilla. Hubo condenas judiciales —contra el alcalde de Villarino—, regresos a alcaldías —Carlos Pedraz en Lumbrales— y finalmente, el fallecimiento del papa Francisco, que entristeció al mundo y despertó una oleada de mensajes hacia su figura.

A las puertas de cerrar un intenso mes, mientras los salmantinos se preparaban para celebrar su fiesta más popular, el Lunes de Aguas, un apagón peninsular nos enseñó por la fuerza lo frágil que puede ser la rutina.

En lo deportivo, los dos equipos de fútbol con más seguimiento de la ciudad cambiaban de entrenador por los malos resultados. Unionistas echaba a Dani Llácer y fichaba a Acciari, mientras que Rafa Dueñas se auto destituía en el Salamanca CF UDS y Jorge García tomaba el relavo para intentar el objetivo del ascenso, algo que no llegó.

Procesión de la Hermandad de la Virgen de la Soledad

Mayo -y este medio- reveló la suerte de Salamanca con el salto de Aldeadávila, puesto que ayudó a que la provincia fuera de las primeras en recuperar la luz tras el apagón. Se celebró el Premio Reina Sofía para Luis Alberto de Cuenca, mientras que León XIV era elegido nuevo Papa.

Un mes muy vinculado a lo cristiano. Si todos los ojos apuntaban a Roma por la nueva designación del Máximo Pontífice, días después la cristiandad se fijaba en Alba de Tormes con la veneración, entre emoción y cierta polémica, del cuerpo de Santa Teresa.

Hubo tragedias en carretera y un malestar creciente en la huelga médica que iba a marcar los meses siguientes. También la Justicia daba solución a la investigación de este medio por el Peace City World -dos años de prisión para su asesor- y Unionistas, tras pasar por una angustia constante por si salvaría la categoría, cesaría a Rubén Andrés y al argentino Acciari.

El mes se cerraba con el anuncio de Buscyl, la tarjeta que haría viajar gratis en buses interurbanos a todos los empadronados en Castilla y León.

Apertura de la basílica de la Anunciación para venerar el cuerpo de Santa Teresa en Alba de Tormes. Fotos Juanes (15)

Junio fue de huelgas, quirófanos suspendidos, médicos en la calle y alcaldías que cambiaban de manos. El Tribunal Constitucional dio opción a mociones en Béjar o Castellanos de Moriscos, Matías Martín se convertía en nuevo alcalde de Villarino y en La Alberca el Ayuntamiento tuvo que dar marcha atrás cuando ya había decidido que no realizaría el tradicional sorteo del marrano de San Antón.

La Orquesta Panorama llenaría La Aldehuela mientras la capital celebraba en honor a San Juan de Sahagún. En honor al santo, precisamente, se recuperaba el festival taurino en Salamanca y Morante de la Puebla bordaba el toreo para deleite del respetable salmantino.

En lo deportivo, Oriol Riera era anunciado como nuevo entrenador de Unionistas y, en política, Elena Diego comunicaba que se despedía del Senado.

El mes terminó con desgracia y tristeza. El cuerpo de Rubén, un niño de solo 14 años era encontrado sin vida en Alba de Tormes después de días de búsqueda.

Aterrizaje forzoso de una avioneta de Matacán en Rágama

Entre tormentas y calor llegó julio, un mes cargado de sucesos y cambios en política. Mientras el Nobel Richard Henderson se mostraba impactado por la belleza de la ciudad, el PSOE perdía a todos sus concejales en San Martín del Castañar.

La vecina provincia de Zamora acaparaba el foco internacional por la desgraciada muerte en un accidente de tráfico del futbolista del Liverpool, Diogo Jota, y de su hermano. Sin embargo, la desgracia también afectaba a nuestra provincia con más accidentes mortales en carretera, un asesinato en la calle Bordadores o el arrollamiento de un tren a una pareja en Castellanos de Moriscos.

Fuera de la sección de sucesos, la provincia contaría con un nuevo cambio político con el registro de la moción de censura en Béjar y en un museo de EEUU se encontraría una tabla renacentista que pertenecía a Cantalpino.

En el plano deportivo, el velocista salmantino Diego Ruiz brilló en los paraolímpicos europeos, mientras que el Salamanca CF UDS se vía obligado a cesar su actividad en el estadio Helmántico.

El mes se cerraba con un espectacular incendio que calcinaba las casetas de peñas en plenas fiestas de Santa Marta de Tormes.

Incendio forestal en la zona de peñas de Santa Marta de Tormes | Belén Hurtado

El fuego quemó la provincia en agosto: La Alberca, Cipérez, El Payo, el norte extremeño prendido y aldeas desalojadas. El miedo, la impotencia y la desesperación se reflejaba en la voz de trabajadores y víctimas afectadas por el fuego, mientras que en otros puntos de la provincia se disfrutaba de las tradicionales fiestas de muchos pueblos ajenos a la desgracia.

En política municipal, Béjar cambió de alcalde y prosperó la moción de censura en Santibáñez de la Sierra. También se registraron graves accidentes de tráfico, demasiados con víctimas mortales.

Septiembre, mes festivo por excelencia en la capital, pero también intenso informativamente. Salamanca celebró sus Ferias y Fiestas, con algunos cambios en la programación como el concierto de Antonio José por Rosario. Por la Plaza Mayor pasaron Siempre Así, Siloé, Ultraligera, Medina Azahara, Lia Kali, José Mercé y los históricos Europe, para deleite del público salmantino.

Hubo manifestaciones propalestinas al paso de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, que culminó con la victoria de Jasper Philipsen en Guijuelo, y en Unionistas se volvió a vivir un cambio en los banquillos: Oriol Riera por Mario Simón.

La reina Letizia también visitó en este mes Salamanca, defendiendo el valor de la investigación sanitaria y protagonizando además momentos de cercanía con los salmantinos. Se vivieron también situaciones judiciales relevantes como la condena y posterior dimisión del alcalde de El Pedroso.

Jasper Philipsen se lleva el sprint en Guijuelo | S24H

Los focos se centraron en la Universidad de Salamanca en octubre. Rafael Nadal Parera, uno de las deportistas más laureadas de la historia de España, era investido doctor honoris causa en un acto mediático y abarrotado de fans. Menos seguido, a nivel también periodístico, fue el recibimiento del Doctorado de Emmanuelle Charpentier, pero no ello estuvo ausente de admiradores.

Las protestas propalestina se intensificaban en la ciudad tras el secuestro de la flotilla, donde navegaba un salmantino, al tiempo que la polémica se instalaba en la Escuela de Tauromaquia por las denuncias de presuntos casos de acoso y bullying.

Precisamente el día de la Hispanidad, el mundo del toro quedaba perplejo al cortarse la coleta por sorpresa Morante de la Puebla tras finalizar su faena en Las Ventas.

El mes se cerraba con el anuncio de la vuelta del Salamanca CF UDS al estadio Helmántico.

Investidura de Rafa Nadal como doctor ‘honoris causa’

Un accidente mortal en Calzada de Medina marcaba los primeros días del mes de penúltimo mes del año. Un noviembre que contó con la amenaza de la gripe aviar y que obligó a confinar a los patos y cisnes del parque de la Alamedilla.

El escándalo llegó al CNIO con el cese de un salmantino, mientras la Navidad empezaba a encenderse con un gran árbol en la Plaza Mayor y un astronauta gigante en las cercanías de la Catedral. Otra, aunque de carne y hueso, se dejaba caer por la ciudad: Sara García manifestaba la ilusión de volver a la Universidad de Salamanca.

Resumen 2025 S24h

Y diciembre… diciembre trajo preocupación en el campo por la peste porcina, huelgas médicas con media sanidad a medio gas y la muerte de personas muy queridas en la ciudad, como el hostelero Silvestre Sánchez Sierra, o cercanas a la provincia, como Roberto Iniesta.

También el final de año llegó con el cese de Álvaro Ortiz como fiscal general y el relevo en el cargo de otra salmantina: Teresa Peramato.

La reina Letizia volvió a la ciudad de la mano de Bustinduy para presentar un protocolo pionero de atención a personas con discapacidad

El 2025 se despidió dos semanas antes con el Fin de Año Universitario, la Lotería dejó una lluvia de premios en Salamanca y Pablo Sánchez y Gema Martín cerraron el año deportivo venciendo en la San Silvestre Salmantina.

Y así, entre nacimientos, luces que se apagaron y otras que brillaron sin pedir permiso, incendios, huelgas, procesiones, músicos, reyes, tormentas y despedidas, Salamanca atravesó su calendario.

Cerramos un año intenso, duro por momentos, emocionante en otros, pero siempre compartido con vosotros. Gracias por acompañarnos, por leernos, por exigirnos y por confiar en nuestro trabajo un año más. Sabemos que no somos perfectos, que también cometemos errores, pero cada día trabajamos para mejorar, para contar con rigor, sensibilidad y respeto lo que ocurre en Salamanca y su provincia.

Seguiremos estando donde haya que informar, donde haya que denunciar, donde haya que celebrar y donde haya historias que merezcan ser contadas. Porque nuestro compromiso es con la sociedad salmantina, con su realidad, su memoria y su futuro.

Brindamos por un 2026 lleno de retos, esperanza, buenas noticias… y sobre todo, lleno de vosotros. Gracias por seguir ahí. Seguimos juntos.

No queremos marcharnos sin una última despedida. Degraciadamente, el reloj de arena de la vida sigue llevándose granos, pero citando precisamente a uno de esos que se marcharon recientemente, mandamos un recuerdo a aquellos que cerraron su historia en este 2025: “Hasta siempre, siempre, siempre”.