Un año del gran apagón que dejó a todo Salamanca en cero energético un Lunes de Aguas

Mediodía de un Lunes de Aguas en Salamanca. Todo el mundo pendiente de terminar de trabajar para ir a comer el hornazo al campo cuando todo se apagó. Sin energía. Todo se fue a cero. Tiendas que no podían cobrar, ascensores parados, ordenadores y televisión en negro, móviles sin señal ni posibilidad de llamar y todo el mundo pensando que era un problema local. Pero no era una avería localizada, sino un problema nacional.

La primera vez en la que todo el país, menos Canarias y Baleares, no tenía nada de energía, solo los pocos afortunados que tenían un generador o bien los servicios esenciales que contaban con uno, como hospitales.

Pasaban los minutos y poco más se sabía. La poca información que iba llegando indicaba que el apagón no era solo en la ciudad, ni siquiera en la provincia de Salamanca sino en toda España y que incluso había afectado a Francia y Portugal.

El sistema se había caído provocando un cero energético. Un apagón total que dejaba al país sumido en el caos.

En Salamanca los primeros problemas se dieron en el tráfico de la ciudad. Sin semáforos en funcionamiento, el Ayuntamiento tuvo que tirar de todos los agentes de Policía Local disponibles para regular el tráfico y evitar atascos y embotellamientos. Los bomberos tuvieron que acudir a rescatar a quienes se habían quedado encerrados en los ascensores. En total, fueron 27 avisos solo en la capital. Y todo mientras todo el mundo se preguntaba qué había pasado y cuál el origen del cero energético.

En Salamanca la normalidad reinó en los pocos edificios que tenían sistemas alternativos de emergencia diseñados para estos casos. Es el caso del Hospital Universitario. Mientras los centros de Salud no podían atender a los pacientes al no tener energía, el hospital siguió funcionando con normalidad y atendiendo a todos los pacientes que se consideraban más graves derivados de los centros de salud.

Las tiendas de barrio que cobraban en efectivo se llenaron de gente apresurada que quería comprar agua, fruta, comida, velas, baterías o transistores. De hecho, los pocos que tenían un transistor tenían un tesoro, ya que la radio solo podía escucharse en los pequeños aparatos a pilas. La tecnología colapsó y todos fuimos conscientes de la gran dependencia que hemos generado de lo digital, por lo que ese día y en los posteriores la venta de transistores se disparó. Incluso entrar en casa se ponía difícil si las cerraduras eran magnéticas.

Apagón masivo en Salamanca

En algunas calles del centro de Salamanca parecía que se había retrocedido a varias décadas atrás cuando hosteleros y clientes sacaron las sillas a la calle a esperar que volviera la luz.

Y la luz volvió. A las 15.30 horas la capital y los pueblos del alfoz empezaban a tener energía. El resto de la provincia fue poco a poco recuperando la luz, aunque en algunas comarcas como Las Villas, no tuvieron suministro hasta pasadas las diez de la noche.

Pero ¿por qué cuando la mayoría del país no tenía luz Salamanca había recuperado la energía? La respuesta está en Aldeadávila, donde la central hidroeléctrica pudo arrancar de cero, de forma autónoma a pesar de no tener energía y empezar a suministrar electricidad al sistema que, como una gran red, fue iluminándose a medida que la luz iba llegando.

La cercanía de la capital con la central, solo a 100 kilómetros de distancia, y el sistema de arranque que tiene esta, denominado ‘black star’, fueron cruciales. Este sistema permite que la central comience a funcionar desde cero, sin depender de la red externa. Esto hizo que, en cuanto Red Eléctrica Española (REE) les dio la orden de arrancar, la central comenzara a generar energía. Aldeadávila, y la Zamora Ricobayo, fueron las centrales que iniciaron el sistema de nuevo. Algo que para los expertos se hizo de forma muy rápida ya que incluso recordaban que en el apagón de Nueva York tardaron dos días en recuperarse.

Ha pasado un año y todavía no está claro el motivo del apagón. Una comisión ha estado interrogando a responsables de Red Eléctrica y diversas compañías estos días para dirimir la causa del cero energético. Incluso REE, ha publicado un documental sobre el apagón con motivo de este primer aniversario en el que aseguran que el suceso fue un “episodio inédito, imprevisible y de origen multifactorial", según ha recogido Europa Press.

Red Eléctrica sostiene que el 28 de abril de 2025 arrancó como un día normal, "con una programación de restricciones técnicas correcta y conforme a la normativa vigente"; pero apunta que a las 12.33 horas el sistema se fue a cero. Aseguran que la causa que es multifactorial ya que detectaron dos oscilaciones críticas en el sistema, a las que se habrían sumado otros factores como la desconexión de un volumen significativo de instalaciones fotovoltaicas de consumo doméstico durante los fenómenos oscilatorios que contribuyó al aumento de tensiones y nueve desconexiones incorrectas de generación, aun estando la tensión de la red de transporte dentro de los márgenes establecidos.