Año de récord en Salamanca aumentando la compraventa de viviendas en 2025

La región castellanoleonesa ha registrado el mayor aumento en cuanto a la compraventa de viviendas a nivel nacional con un 18’9 por ciento, un 7’4 por ciento más que la media nacional. Según el INE y como ha recogido la Agencia Ical se han vendido en España un total de 714.237 viviendas.

En Castilla y León se han comprado 6.451 nervas mientras que de segunda mano se han alcanzado las 30.020,. Gran aumento en cuanto al segundo caso donde alcanza los 82’31 por ciento del total.

Eso sí, en Castilla y León ha aumentado el número de viviendas en todas las provincias con Zamora liderando la subida con un 39,3 por ciento, hasta las 2.208 operaciones.

A la provincia zamorana le sigue León con un 24 por ciento, hasta las 6.623; Salamanca un 19,6 por ciento, hasta las 4.574; Palencia un 19.5 por ciento, hasta las 2.267; Valladolid un 18,75 por ciento, hasta las 7.883; Segovia un 18,4 por ciento, hasta las 2.915; Burgos un 16 por ciento, con 5.735 operaciones; Ávila 11.94 por ciento, hasta las 2.898; y Soria un 2,17 por ciento, hasta las 1.368.