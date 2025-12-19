El Fin de Año Universitario deja 6.500 kilos de basura en la Plaza Mayor de Salamanca y alrededores

Miles de universitarios se han reunido este jueves en la Plaza Mayor de Salamanca para celebrar el Fin de Año Universitario y despedirse de sus compañeros de clase por las fiestas navideñas. Finalizado el evento, las risas, los cánticos y el baile han dado paso a una imagen menos alegre: la de vasos de cartón y bolsas de plástico desperdigados por el suelo del ágora charra.

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Salamanca accedieron a la Plaza Mayor y a sus alrededores en cuanto los jóvenes se encaminaron a los locales de ocio nocturno de la ciudad para seguir disfrutando de la fiesta. En total, recogieron 6.500 kilos de basura, un 56,6% más que en 2024, cuando retiraron 4.150 kilos.

La rápida y efectiva labor de los servicios de limpieza ha devuelto su esplendor a la Plaza Mayor, que volverá a ser escenario del videomapping protagonizado por el astronauta de la Catedral de Salamanca entre las 19:00 y las 22:00 horas. Los cuatro pases son a cada hora en punto.