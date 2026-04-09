ANPE exige que la mejora de tutorías y la reducción horaria sean reales en 2026

El sindicato ANPE-Castilla y León ha reclamado a la Consejería de Educación el cumplimiento efectivo de los compromisos recogidos en el acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2025, exigiendo que dos de sus medidas clave —la mejora de la función tutorial y la reducción lectiva para el profesorado mayor de 55 años— entren en vigor el 1 de septiembre de 2026.

La organización sindical subraya que la labor tutorial es un pilar fundamental del sistema educativo, al implicar la atención individualizada del alumnado, la coordinación con las familias y el seguimiento tanto académico como emocional. Por ello, considera imprescindible que esta función deje de depender únicamente del compromiso personal del profesorado y cuente con un reconocimiento horario, administrativo y retributivo específico.

En paralelo, ANPE insiste en la necesidad de hacer efectiva la reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, una medida orientada a mejorar las condiciones laborales, prevenir el desgaste profesional y reconocer la trayectoria acumulada tras años de servicio.

El sindicato advierte de que ambas iniciativas deben ir acompañadas de desarrollo normativo y dotación presupuestaria suficiente, de modo que puedan aplicarse de forma real al inicio del curso 2026-2027.

Además, ANPE-Castilla y León pide avanzar en otros compromisos incluidos en el acuerdo, como la mejora de la aplicación ATDI, la reducción de la carga burocrática en los centros educativos y la actualización de licencias y permisos del profesorado para adaptarlos a la realidad actual.

Finalmente, la organización recalca que los acuerdos firmados deben cumplirse “en su integridad y dentro de los plazos establecidos”, y reclama un calendario claro que garantice avances verificables. Según el sindicato, el profesorado de la comunidad “merece condiciones laborales dignas, reconocimiento profesional y herramientas eficaces” para desarrollar su labor con calidad.