ANPE reivindica la educación como "motor fundamental de cambio social" en el 8M

Con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, el sindicato ANPE de Castilla y León reivindica la educación como "motor fundamental de cambio social".

Abogan por "impulsar la igualdad desde las aulas" con el compromiso de la enseñanza pública, incidiendo en que "el profesorado es un pilar estratégico para transformar la sociedad desde la equidad y los valores democráticos".

Frente a unos tiempos que apuntan "la igualdad entre hombres y mujeres parecen ponerse en cuestión", ANPE defiende que "el centro educativo debe ser un espacio seguro y comprometido con los valores democráticos. Las aulas son uno de los primeros espacios donde niñas y niños aprenden a convivir, a reconocer el valor de la diversidad y a comprender que la igualdad de derechos no es una idea abstracta, sino un principio que debe reflejarse en la vida cotidiana".

Dicen que "no basta con pedir igualdad" y que "aunque la profesión docente es ya mayoritariamente femenina, la presencia de la mujer no debe limitarse a la base del sistema"; manifestando, asimismo, que "la visibilidad de las mujeres en roles de liderazgo escolar es el mejor espejo en el que nuestras alumnas pueden mirarse para proyectar sin límites su futuro".

Desde este sindicato aprovechan también este día para pedir mejores condiciones laborales: reclaman medidas de conciliación reales y efectivas que "no penalicen la carrera profesional de las docentes. La corresponsabilidad debe ser un valor impulsado desde la Administración, de forma que la maternidad o los cuidados no supongan un freno al desarrollo profesional ni una brecha salarial indirecta", sentencian.