ANPE Salamanca pone en marcha una campaña de recogida de alimentos no perecederos en la que se puede participar hasta el 18 de diciembre.

Desde el sindicato docente se pide colaboración ciudadana con una lista de alimentos que se pueden donar como son productos enlatados, bien sean legumbres, verduras, atún, pasta, arroz, así como otros que no requieren refrigeración como los envasados o aceite, sal, azúcar, galletas o cereales.

El punto de recogida asignado para la entrega de estos productos es la sede de ANPE, que se encuentra en la avenida de Portugal, 108.