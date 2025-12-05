ANPE Salamanca renueva su dirección con Javier Riesco Martín a la cabeza para un mandato de cuatro años

El sindicato ANPE Salamanca ha celebrado este jueves un Consejo Sindical para renovar sus órganos de gobierno provinciales para los próximos cuatro años. La nueva dirección queda encabezada por Javier Riesco Martín como Presidente.

El nuevo equipo de gobierno se ha constituido con el objetivo de lograr la “defensa firme de los derechos y deberes sociolaborales y económicos de todos los docentes de la provincia”. La composición de la nueva ejecutiva es la siguiente:

Presidente: Javier Riesco Martín

Vicepresidente: Antonio José Lobato Alejano

Secretario de Organización: Javier Ávila Miguel

Secretario de Acción Sindical: Baltasar Alonso Huerga

Secretario de Finanzas: José Antonio Blázquez García

Secretario de Comunicación: Virginia Galán Calvo

Secretario de Formación: María Teresa Muñoyerro Sacristán

Secretario de Acción Social: Javier Albalat Vicente

Secretario de Actas: María Belén García Varillas

El equipo directivo está formado por profesionales con experiencia en todas las etapas educativas, desde Infantil y Primaria hasta Secundaria y Formación Profesional, lo que asegura una visión integral del sector. ANPE Salamanca ha anunciado un enfoque más reivindicativo en su trabajo, manteniendo sus valores de respeto, cercanía y defensa de la dignidad del trabajo docente. Entre los objetivos marcados se encuentran conseguir resultados visibles, mejorar el trato humano, e incrementar la implicación de los delegados sindicales en los centros.