Los antiguos almacenes ARA se convertirán en un supermercado de una conocida marca

El misterio se ha resuelto. Los antiguos almacenes ARA tendrán relevo comercial, aunque la actividad mercantil que se desarrollará próximamente en el local de la calle Pozo Amarillo de Salamanca será completamente diferente a la que ofrecía el anterior comercio.

Supermercados Froiz desembarcará así en Salamanca con su primera tienda en la ciudad, y lo hará en un enclave céntrico.

La apertura del establecimiento no será inmediata, ya que será necesario llevar a cabo una remodelación del local. No obstante, la empresa ya ha solicitado la licencia ambiental al Ayuntamiento de Salamanca, tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas.com.

De este modo, se desvela el uso que tendrá el local y la actividad que desarrollará la nueva empresa que ocupará los antiguos almacenes ARA, despejando así las dudas generadas por ciertas informaciones que apuntaban a que el inmueble iba a ser adquirido por el Ministerio de Justicia para convertirlo en un Juzgado.