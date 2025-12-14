Aparece roto el bastón de uno de los soldaditos de la decoración navideña de Salamanca

Un nuevo desperfecto en la decoración navideña de Salamanca. Este domingo 14 de septiembre, ha amanecido roto el bastón de uno de los soldaditos ubicados junto al Centro Internacional del Español, en la plaza de Los Bandos.

Por el momento, fuentes municipales aseguran que se desconoce si tal bastón se ha roto o lo han roto. En caso de ser algo provocado, se trataría de un episodio de vandalismo que conllevaría una multa.

Como en el caso de la joven turista que se subió sobre uno de los elefantes que también adornan la ciudad. En su caso, la chica grabó el momento y lo compartió en redes sociales, lo que provocó que el Ayuntamiento de Salamanca propusiera el caso para sanción; tales sanciones pueden llegar a superar los 750 euros.