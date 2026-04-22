Aprobada la adjudicación de la explotación de Puerto Seco

Zona Actividades Logísticas de Salamanca ha aprobado la gestión del operador ferroviario de mercancías Tracción Rail S.A.U. por 5 millones de euros para incrementar la capacidad de almacenamiento de graneles.

Con más de 20 años de experiencia, ha sido la empresa adjudicataria, perteneciendo al Grupo Azvi, que a su vez cuenta con más de 100 años de experiencia con proyectos en Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos y Oriente Medio.

El plazo máximo de gestión será de 25 años por 5 millones de euros, ampliando el Puerto Seco en unos 36.000 metros cúbicos. Además, con este crecimiento habrá un total de 54.000 metros cúbicos. Por otro lado, según han especificado desde el Ayuntamiento de Salamanca, Zaldesa abonará un canon fijo de 40.000 euros y uno variable que se determinará en función del volumen de mercancías gestionadas.

Del mismo modo, lo siguiente será la constitución por parte de Tracción Rail S.A.U. de una sociedad anónima con sede en Salamanca que permitirá la entrada de inversores o asociaciones de inversores que puedan aportar tráficos a la terminal.