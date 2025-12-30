Aprobada la cesión gratuita de una parcela del Marín para construir un edificio de la Asociación Española contra el Cáncer

La Corporación Municipal del Ayto de Salamanca en un pleno en diciembre de 2025

Con el voto a favor unánime de todos los partidos políticos y concejales no adscritos, el pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la cesión gratuita del derecho de superficie de una parcela municipal situada en el Sector del Martín para que la construcción de un edificio por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Se tratará de un nuevo edificio que la AECC quiere utilizar para atender y acompañar a pacientes y familias de pacientes oncológicos.

La parcela cedida por un plazo de 50 años y con un valor de un millón y medio de euros, consta de un total de 1.809,91 metros cuadrados y está ubicada junto a las calles Vargas Zúñiga y Antonio López Borrasca. No obstante, cabe destacar que, aunque se cede el derecho de superficie, la titularidad seguirá siendo del Ayuntamiento de Salamanca