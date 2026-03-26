Aprobada una subvención de 26.000 euros para que los centros escolares, AMPAS y clubes deportivos participen en los Juegos Escolares

El Ayuntamiento lanza una línea de subvención para ayudar a los Centros en los Juegos Escolares

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves, 26 de marzo, una subvención de 26.000 euros para que los centros escolares, AMPAS y clubes deportivos vinculados a un centro escolar participen en los Juegos Escolares de este año, fomentando así el deporte base y el extraescolar.

La ayuda se destinará enteramente a la adquisición de equipaciones deportivas y material técnico deportivo, de psicomotricidad y de iniación deportiva. Una comisión de valoración se encargará de adjudicar las puntuaciones a cada entidad según los baremos establecidos, pero en ningún caso se subvencionará más del 90% de la cantidad solicitada.

Las solicitudes se podrán presentar en los veinte días siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La documentación a cumplimentar estará disponible tanto en las oficinas del parque de La Alamedilla como en la web https://edeportes.aytosalamanca.es/.