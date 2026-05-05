Aprobadas 27.232 plazas de empleo público para 2026

El Consejo Ministro ha aprobado este martes, 5 de mayo, un total de 27.232 plazas de empleo público para este 2026, una iniciativa que no ha contado con el respaldo de los sindicatos, según ha informado Europapress, y donde se aumenta el número de puesto un 42 por ciento más que en 2025 con respecto a las destinadas a las nuevas tecnologías.

Entre las grandes novedades se encuentran las 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, además de la promesa que se ha realizado desde el Gobierno de aumentar un 200 por ciento las plazas para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Se han aumentado hasta las 26.886 plazas para la AGE, siendo 20.541 de turno libre y 6.345 de promoción interna. Además, se han anunciado 37.000 plazas de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

Por otro lado, también habrá 601 plazas para mejorar las infraestructuras de transporte según las necesidades del país.

Asimismo, cabe destacar que los procesos selectivos no podrán alargarse más de un año y que se destinarán un 10 por ciento de las plazas para personas con discapacidad.