Aprobadas becas de 2.559 millones para el curso 2026-2027

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes, a propuesta de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Ciencia, Innovación y Universidades, el real decreto que regula las becas para el curso 2026-2027, con una inversión total de 2.559 millones de euros, según ha recogido Europa Press. Esta cifra supone 15 millones más que el curso anterior y un aumento del 83% respecto a 2018.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, según EP ha destacado que se trata de una “inversión histórica para reforzar la igualdad de oportunidades”, con el objetivo de que ningún estudiante vea limitado su aprendizaje por motivos económicos. Se espera que estas ayudas beneficien a 752.000 alumnos en la convocatoria general y a 225.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, acercando el total de beneficiarios a casi un millón.

Entre las novedades de esta convocatoria, los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores que cursen matrículas parciales de entre 48 y 59 créditos, unos 20.000 jóvenes, podrán acceder a parte de la beca de renta y de residencia, con un importe de 350 euros por cada una de ellas. Esta medida busca facilitar el acceso a la educación a quienes combinan estudios y trabajo, evitando que la matrícula parcial limite su derecho a recibir ayudas.

Además, cerca de 2.000 estudiantes con discapacidad del 25 al 64% verán adaptados los requisitos de carga lectiva para optar a la beca, considerándose matrícula completa con 45 créditos en lugar de 60, lo que amplía sus posibilidades de recibir apoyo económico. También se han actualizado los umbrales de patrimonio familiar, incrementándolos un 10% para reflejar de manera más realista la situación económica de las familias.

Tal y como ha recogido Europa Press una de las grandes novedades es la creación de las becas Medrano, destinadas a estudiantes que cursen estudios en universidades de comunidades autónomas distintas a la de su residencia, con una ayuda mínima de 900 euros al mes. Estas becas llevan el nombre de Luisa de Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España en 1508 en la Universidad de Salamanca, y buscan fomentar la movilidad, la cohesión del sistema universitario y la igualdad de oportunidades.