Aprobado el calendario de apertura comercial de domingos y festivos para 2026

Las veinte medidas que traerá la Ley de Autónomos a más de 27.000 salmantinos. Foto de archivo

El Consejo Castellano y Leonés de Comercio, presidido por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha ratificado este miércoles la propuesta del calendario de domingos y festivos de apertura comercial para el año 2026. La anticipación en la aprobación de estas fechas es un paso clave para que las empresas puedan planificar sus previsiones y necesidades laborales con suficiente antelación.

La ratificación se produce en cumplimiento del nuevo decreto de la Ley de Comercio, que obliga a la Administración autonómica a publicar el calendario anual de apertura autorizada antes del 31 de octubre de cada año.

El Consejo ha establecido las diez jornadas mínimas de apertura basándose en criterios de atractivo comercial, priorizando las campañas de Navidad, el inicio de las rebajas de verano, los días de gran afluencia turística y la coincidencia de varios festivos continuados.

Las diez fechas de apertura autorizada para 2026 son:

4 y 11 de enero (Coincidiendo con Navidad y el inicio de las rebajas de invierno).

2 de abril (Jueves Santo).

28 de junio y 5 de julio (Inicio del periodo de rebajas estival).

15 de agosto (Sábado).

8, 13, 20 y 27 de diciembre (Campaña de Navidad).

Más de 30 millones de euros en apoyo al comercio de proximidad

La reunión del Consejo también sirvió para analizar el Informe Anual de Seguimiento de la Estrategia de Comercio Minorista y Rural 2024-2027. El informe destaca el alto grado de cumplimiento de los objetivos, con una ejecución superior al 89,5 % del presupuesto y una inversión total de 30.446.959 euros.

Dentro de la estrategia, se destacan los más de 16 millones de euros destinados al fomento de la demanda del comercio de proximidad, incluyendo los bonos al consumo que han movilizado más de nueve millones de euros. Además, se han invertido 4,2 millones en el eje de emprendimiento, promoviendo la contratación y el autoempleo de 375 trabajadores.

La consejera ha detallado las nuevas medidas implementadas en 2025 para modernizar el sector, especialmente en el medio rural. Estas incluyen la Red de Agentes de Comercio Interior, el Cheque Comercio Rural (con ayudas de hasta 5.000 euros para nuevas aperturas en municipios pequeños) y el incremento de las ayudas a la digitalización hasta el 75% del presupuesto aceptado. Asimismo, se ha impulsado la línea de Mercados Excelentes, que ya ha beneficiado a 13 mercados municipales de la Comunidad.