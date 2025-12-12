Aprobado el calendario de vacunación para 2026

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes el calendario de vacunación para 2026.

El calendario de este año, según especifica el Ministerio de Sanidad, se mantiene en la misma línea que el año anterior, con una novedad añadida, la recomendación de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas adultas en situaciones específicas de vulnerabilidad. Esta nueva recomendación está dirigida a personas mayores de 18 años con condición de "muy alto riesgo", como cáncer hematológico en tratamiento activo o reciente, inmunodeficiencias primarias, infección por VIH avanzada, personas sometidas a trasplantes hematopoyéticos o de órgano sólido, pacientes en diálisis o con cáncer no hematológico en tratamiento activo con quimioterapia o inmunosupresor.

La recomendación se extiende también a personas institucionalizadas en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, a partir de los 60 años.

La vacunación se recomienda idealmente a partir de la última semana de septiembre, pudiendo coadministrarse con otras vacunas habituales como la de la gripe, COVID-19 o neumococo.

De la misma manera, se ha aprobado el Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil "en respuesta al incremento sostenido de la supervivencia a largo plazo debido a los avances en diagnóstico y tratamiento", según matizan fuentes de Sanidad.

El modelo aprobado se fundamenta en cinco ámbitos de intervención: el seguimiento médico orientado al manejo de efectos tardíos y a la prevención terciaria; el apoyo psicológico continuado; la rehabilitación social incluyendo aspectos educativos y laborales; el empoderamiento de los pacientes; y la coordinación multidisciplinar entre los proveedores de atención.