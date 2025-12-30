Aprobado el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca aprueba el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género en el pleno celebrado durante la mañana de este martes 30 de diciembre.

Este plan cuenta con una vigencia de cuatro años y con el propósito de materializar el compromiso político con la igualdad, además de marcar el camino para la "construcción de una sociedad más equitativa, donde todas las personas, sin distinción de género, origen, condición socioeconómica o cualquier otro factor, puedan disfrutar de las mismas oportunidades y derechos" y de canalizar la participación activa de los diferentes actores sociales.

Entre los principales objetivos, según fuentes municipales, destaca la erradicación de la violencia contra las mujeres; incluir la perspectiva de género en relación con infraestructuras municipales y servicios públicos; romper la brecha digital; favorecer e impulsar actuaciones que mejoren la empleabilidad de las mujeres a través de la formación y la capacitación profesional.

Para sensibilizar a la ciudadanía en violencia de género y violencia sexual se incluye la creación de la marca de calidad ‘Establecimiento libre de violencia machista’ con destino al empresariado de hostelería y se potenciará la conciliación de la vida laboral y familiar.