Aprobado el nuevo calendario de vacunación en Castilla y León

El nuevo calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas ya se ha aprobado en Castilla y León y entrará en vigor el 1 de abril de 2026, ampliando hasta los once años la vacunación frente a la gripe, además de aumentar de manera activa los varones no vacunado frente al VPH hasta los 25 años. Por otro lado, se sustituirá la vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos por la de 21 en las personas que sean mayores de 65 años.

Todas las vacunas serán gratuitas para la población que se las haya puesto de manera habitual, como en el resto de calendarios. En el caso de la gripe, la pauta será de una dosis salvo en menores de nueve años, donde se recibirán dos dosis separadas.

Por otro lado, animan a que la población menor se vacune porque existe “una relación de coste-efectividad desde la perspectiva social y sanitaria altamente favorable, así como efectos indirectos en la prevención del contagio de la gripe, lo que supone un gran impacto en la disminución de la carga de esta enfermedad”.

En el caso del Papiloma Humano se ha recogido la ampliación de la captación activa para hombres hasta los 25 años con pautas de una sola dosis, aplicándose en varones nacidos entre 2001 y 2006. Asimismo “las personas incluidas en grupos de riesgo deberán seguir la pauta específica establecida en la instrucción correspondiente”.

En el Neumococo, la orden “sustituye la vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos (VNC20) por la de 21 serotipos (VNC21) en la población a partir de los 65 años”, mientras que el cambio se ha debido a la disponibilidad de mejorar la protección.