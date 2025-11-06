Aprobado el nuevo reglamento de viviendas en Salamanca: adiós al bidé obligatorio, adaptación al teletrabajo o nuevas normas en las plazas de garaje

El pleno ordinario celebrado en Salamanca durante este jueves, 6 de noviembre, ha aprobado las dos ordenanzas que ya se avanzaron hace una semana, la modificación del PGOU número 28 y 29, el primero de ellos en relación a la vivienda y el segundo de ellos en el uso de garajes y trasteros.

En el caso del número 28, se ha eliminado la obligatoriedad del bidé, además de regular los nuevos espacios adaptados a la actualidad como es el teletrabajo en casa u otros lugares como vestidores. Por otro lado, también se permitirá integrar la cocina en los salones con viviendas de tres o más dormitorios.Todo ello se contempla, pues, en esta modificación que se ha aprobado y que cambia por completo el uso de las viviendas de uso familiar.

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, además, ha indicado que con esta aprobación “se hará que se facilite la solicitud de ayudas y subvenciones que con la redacción actual son incompatibles”. Del mismo modo, ha añadido que en el dictamen hay “otras actuaciones en los edificios para mejorar las condiciones de accesibilidad”. Las votaciones en el pleno han sido con el PP a favor y con la abstención de los demás partidos políticos.

También se ha modificado la número 29, que regula tanto los garajes como los aparcamientos. A través de esta nueva normativa se facilita la instalación de recargas de vehículos eléctricos, espacios mínimos de 500x240 centímetros para mejorar el estacionamiento y se obliga a, en caso de tener un local como garaje en las calles, dejar un espacio adicional en el caso de que se elimine el vado en el lugar.

El propio concejal del área, ante esta modificación, ha expuesto que “de los 12 expedientes tramitados para obra nueva, 11 han proyectado plazas de garaje con las dimensiones que pretendemos estandarizar, por lo que no es una propuesta inviable ni descabellada”, como indicaban otros partidos políticos. Las votaciones en el pleno han sido con el PP a favor y con la abstención de los demás partidos políticos.

De momento, habrá dos meses para presentar alegaciones por parte de cualquier partido político del Ayuntamiento de Salamanca a ambos Planes Generales de Ordenación Urbana.

Minutos antes, el propio pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado el dictamen de la Comisión de Bienes y Contratación sobre constitución del derecho de superficie, con carácter gratuito y por plazo de 75 años para la Universidad de Salamanca para la implantación del nuevo grado de veterinaria. Se situará entre las calles Manuel Ramos Andrados, John Dalton, Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite, cerca del Instituto de Biología Funcional y Genómica.

Esta nueva parcela se suma a otras dos cedidas por el consistorio de la capital del Tormes como son La Platina para la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, y otra al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), ambas en construcción.