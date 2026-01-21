Aprobado un paquete de medidas para dar atención presencial en algunas estaciones de tren de Salamanca
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por valor de 71 millones de euros en todo el territorio español, de los que parte de 2.949.030,24 irán para Salamanca
El Gobierno de España, en Consejo de Ministros, ha autorizado la celebración, a través de Adif, de un contrato de servicios externos por valor de 71 millones de euros en los próximos tres años, ampliables a dos años más, para dar cobertura total en 92 estaciones del territorio español.
Salamanca se encuentra enmarcada dentro del lote número 9, junto a otras como Asturias, León, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y por el que se destinarán un total de 2.949.030,24 euros en los próximos 36 meses.
Entre los servicios que se prestarán serán el de abrir y cerrar las estaciones, además de dar atención al usuario, información a los viajeros, controlar las actividades de la estación o colaborar ante cualquier incidencia que se produzca en el apeadero.
La celebración de este contrato será para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 por el cual se tiene que promocionar las infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, el número 8 para tener un acceso seguro a los medios de transporte y el número 11 para contribuir al crecimiento del empleo.
12 lotes y 71 millones de euros para toda España
- Lote 1: Madrid (Sur), Ciudad Real, Guadalajara y Toledo
- Lote 2: Madrid (Norte), Guadalajara, Ávila, Segovia y Soria
- Lote 3: Alicante, Albacete, Murcia y Almería
- Lote 4: Castellón, Valencia, Teruel y Cuenca
- Lote 5: Barcelona
- Lote 6: Barcelona y Girona
- Lote 7: Tarragona y Lleida
- Lote 8: Zaragoza y Huesca
- Lote 9: Asturias, León, Salamanca, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
- Lote 10: La Rioja, Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya
- Lote 11: Burgos, Palencia, Valladolid y Cantabria
- Lote 12: Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada, Almería, Cáceres y Badajoz
