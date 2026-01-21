Aprobado un paquete de medidas para dar atención presencial en algunas estaciones de tren de Salamanca

El Gobierno de España, en Consejo de Ministros, ha autorizado la celebración, a través de Adif, de un contrato de servicios externos por valor de 71 millones de euros en los próximos tres años, ampliables a dos años más, para dar cobertura total en 92 estaciones del territorio español.

Salamanca se encuentra enmarcada dentro del lote número 9, junto a otras como Asturias, León, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y por el que se destinarán un total de 2.949.030,24 euros en los próximos 36 meses.

Entre los servicios que se prestarán serán el de abrir y cerrar las estaciones, además de dar atención al usuario, información a los viajeros, controlar las actividades de la estación o colaborar ante cualquier incidencia que se produzca en el apeadero.

La celebración de este contrato será para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 por el cual se tiene que promocionar las infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, el número 8 para tener un acceso seguro a los medios de transporte y el número 11 para contribuir al crecimiento del empleo.

12 lotes y 71 millones de euros para toda España