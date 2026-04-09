Aprobados los planes de Salud y de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves el III Plan de Salud y el V Plan Municipal de Juvendud de la Ciudad de Salamanca.

El primero tiene como objetivo "mejorar la calidad de vida de su población mediante un enfoque integral y equitativo de la salud pública, reforzando la implicación activa de la ciudadanía y la colaboración entre los diferentes sectores vinculados a los determinantes sociales, ambientales y culturales que inciden en el bienestar colectivo".

Tendrá una vigencia d e cuatro años y se articular en torno a cinco líneas estratéticas. Se trata de ‘Transversalidad y salud en todas las políticas municipales’ para crear sinergias en todas las áreas municipales evitando así impactos negativos y promover la equidad y la sostenibilidad. En segundo lugar, ‘Promoción de los estilos de vida saludables’ en toda la población, implicando a toda la comunidad a través de acciones intersectoriales, educación y creación de entornos que faciliten estas conductas. En tercer lugar, ‘Salud mental y bienestar emocional como prioridad comunitaria’ para incidir en la prevención, promoción e intervención comunitaria, combatiendo el estigma y apoyando la coordinación intersectorial entre los diversos servicios municipales para fomentar la inclusión social y la recuperación.

En cuarto lugar, ‘La ayuda mutua y la discapacidad como eje vertebrador del trabajo municipal en equidades en salud’ que sitúa a las personas con enfermedad y discapacidad y la colaboración comunitaria como centro para reducir las brechas de salud, promoviendo la inclusión, el acceso equitativo a servicios y la creación de entornos de apoyo. En este aspecto, se potenciará la Casa de las Asociaciones como espacio especializado en la promoción de la salud comunitaria.

En quinto y último lugar, ‘Intervención en los determinantes ambientales y de salud animal’ para prevenir riesgos para la salud.

Un documento está alineado con las directrices de la OMS y que ha contado con la participación de diversos sectores sociales, ciudadanía, profesionales y entidades locales.

Por otra parte, el V Plan de Juventud está centrado en el empleo, vivienda, educación y en la formación de los jóvenes salmantinos. Según ha detallado el concejal Pedro Martínez, este plan sirve "para continuar el trabajo que se viene realizando desde el Consistorio para la generación de oportunidades orientadas a nuestros jóvenes". Se estructura en torno a áreas estratégicas clave, orientadas a promover la formación, el empleo, facilitar procesos de emancipación, garantizar el bienestar integral y fomentar el desarrollo social y cultural de la juventud salmantina. De forma transversal, se contempla la optimización de los recursos disponibles mediante una mayor coordinación interinstitucional.

Todo ello se establece en diez líneas estratégicas: la primera de ellas está centrada en el empleo, atracción del talento y espíritu empresarial; la segunda está referida a la emancipación y vivienda y la tercera se centra en la educación, formación y movilidad. Asimismo, también se incluyen como líneas estratégicas el deporte, ocio y tiempo libre; la vida saludable y calidad de vida; la movilidad y transporte sostenible; la participación, asociacionismo y voluntariado; y la promoción cultural y artística. Finalmente, también se recogen líneas centradas en la igualdad de oportunidades e inclusión social; e información, sensibilización y valores.

Para conseguir estos objetivos, se han elaborado un total de 81 medidas y se ha desarrollado mediante un proceso participativo y colaborativo.