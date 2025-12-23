Aprobadas la subida de las pensiones en 2026, el aumento del IMV y el complemento para reducir la brecha de género

El Gobierno de España ha aprobado por un Real Decreto-ley algunas medidas que ayudarán a miles de familias españolas a sobrellevar el día a día. Entre ellos estará el aumento de las pensiones, el del Ingreso Mínima Vital o el complemento en materia de brecha de género.

Entre las medidas se encuentra la aprobación de mantener la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, continuando, además, con las ayudas a los propietarios afectados.

Por otro lado, estará el bono social eléctrico en donde habrá descuentos del 42,5 por ciento en familias vulnerables y del 57,5 por ciento para familias vulnerables de manera severa. Dentro de esta materia también se subvencionará con un 15 por ciento en la deducción del IRPF la instalación de puntos de recarga.

En cuanto a las medidas tributarias, se eliminará la declaración del IRPF a los beneficiarios del paro además de ampliar durante 2026 los módulos para autónomos dedicados a la agricultura, ganadería y pesca.

Del mismo modo, se prorroga la compatibilidad entre jubilación y trabajo para personal sanitario, además de la revalorización de las pensiones un 2,7 por ciento en 2026 para casi 13 millones de pensionistas. En cuanto a la pensión media habrá un aumento de 570 euros, más otros 500 euros en la pensión media del sistema. También se actualizarán las bases de cotización, sin cambios en las tablas de autónomos, así como para bomberos forestales y agentes medioambientales.