Se aprueba la actualización de las normas de calidad aplicables a los zumos y néctares de frutas, las confituras y la leche deshidratada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que actualiza las normas de calidad aplicables a los zumos, néctares de frutas, confituras y leche deshidratada, con el fin de incorporar al ordenamiento jurídico nacional las modificaciones introducidas en las denominadas "Directivas del Desayuno" de la Unión Europea (UE).

Esta actualización, impulsada conjuntamente por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca adaptar la comercialización de estos productos a los avances tecnológicos y productivos, así como responder a la demanda de los consumidores por opciones más saludables y una información alimentaria más transparente.

El Ministerio de Agricultura ha destacado el papel clave de España en este proceso, ya que lideró parte de las negociaciones de las directivas durante su Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Las modificaciones introducen cambios significativos en el etiquetado y la composición de los alimentos:

Zumos de Frutas:

Se incorpora una nueva categoría de zumos con contenido reducido en azúcares.

Se autoriza la aplicación de tratamientos para disminuir al menos un 30% los azúcares naturalmente presentes.

Se permitirá incluir una declaración voluntaria en el etiquetado que informe al consumidor de que "los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes".

Confituras:

Se incrementa el contenido mínimo de fruta exigido para las distintas categorías, buscando ofrecer productos de mayor calidad y sabor a los consumidores.

Leche Deshidratada:

Se autoriza un tratamiento para reducir su contenido de lactosa, ampliando así la oferta en el mercado para personas con intolerancias o necesidades dietéticas específicas.

El Gobierno subraya que con estas modificaciones se refuerza la seguridad jurídica para los operadores del sector, se fomenta la innovación, se impulsan dietas más saludables y se mejora la información disponible para los consumidores, facilitando así elecciones alimentarias "más informadas y transparentes".