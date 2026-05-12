Araceli Mangas, Juan Jesús Cruz y el Colegio de la Abogacía de Salamanca, propuestos para las Medallas de Oro 2026

Montaje con las personas e instituciones propuestas para la Medalla de Oro de Salamanca 2026

La jurista y catedrática por la Universidad de Salamanca, Araceli Mangas; el doctor Juan Jesús Cruz y el Colegio de la Abogacía de Salamanca, han sido propuesto para las Medallas de Oro 2026 que otorga el Ayuntamiento de Salamanca.

Una propuesta del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que ha transmitido a la Junta de Portavoces como primer paso en la tramitación de unas medallas que están prevista se entreguen en la Plaza Mayor de Salamanca, dentro de los actos por la festividad de San Juan de Sahagún.

Sin embargo, este solo es el primer paso, puesto que deberá ser sometido al refrendo del Jurado de Honors y Distinciones, para después ser aprobado en el primer Pleno de junio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de una nota de prensa, el acto está previsto para el 13 de junio y se concede al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca por el 250 aniversario de su fundación, “una institución muy relevante y un referente en la defensa de los derechos de las personas”.

Del mismo modo, la propuesta para Araceli Mangas se fundamenta “en una trayectoria ejemplar que una excelencia académica, prestigio internacional y profundo vínculo con Salamanca. Además en el año en el que se conmemora el V centenario de la Escuela de Salamanca. Nacida en Ledesma y formada en la USAL, es una de las grandes referentes españolas en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea”.

En el caso del doctor Juan Jesús Cruz, su elección se basa en su trayectoria docente e investigadora “decisiva para la ciudad. Ha sido uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León”.