Un árbol cae y destruye una de las porterías de los campos de fútbol de La Aldehuela

Un árbol de grandes dimensiones cae sobre una de las porterías de La Aldehuela. REDES

Un árbol de grandes dimensiones ha vuelto a caer en uno de los campos de La Aldehuela destruyendo una de las porterías. Un hecho similar a lo ocurrido hace poco más de un año donde el arbolado caía sobre la misma portería, inhabilitando la misma por completo.

En esta ocasión ha ocurrido durante el temporal de viento de este domingo, 25 de enero, donde se cerraban parques y jardines en el Ayuntamiento de Salamanca para evitar que hubiera daños humanos ante la posible caída de los árboles.

De momento se desconoce cuándo se realizarán los cambios de portería, utilizada por el fútbol amateur mayoritariamente en Salamanca, por lo que las ligas se verán obligadas a pausar algunos encuentros hasta que se reponga el material deportivo.

Según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS, el cambio de la misma corresponde a la empresa concesionaria, al igual que la retirada del árbol, que ya se ha realizado.

Al igual que se produjo en la anterior ocasión, la portería también ha destrozado las vallas próximas al campo de fútbol 7 B1, y tampoco ha causado por suerte heridos.