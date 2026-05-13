El arco de la Plaza Mayor afectado por el golpe de un camión se reparará la próxima semana

Rozadura en uno de los arcos de la Plaza Mayor de Salamanca quedarse atascado un camión

Más de un año después el Ayuntamiento de Salamanca podrá reparar los daños ocasionados por la caja de un camión en uno de los arcos de acceso a la Plaza Mayor.

En concreto, el 27 de enero de 2025 un camión de reparto ocasionó daños en el interior del arco de la calle Toro, desprendiendo parte de las dovelas de piedra de Villamayor. Unas deficiencias en uno de los monumentos de referencia de la ciudad de Salamanca que, por fin, se repararán la próxima semana.

Tal y como han informado fuentes del Ayuntamiento de Salamanca, las obras para restaurar la parte interior del arco se desarrollarán desde el martes 19 de mayo, al jueves 21.

Cabe recordar que al tratarse de un monumento declarado BIC y con un gran valor patrimonial, las obras permitidas son solamente de consolidación o de restauración, por lo que no se pueden realizar añadidos de elementos no originales.

Por esta circunstancia la empresa encargada de la restauración deberá llevar a cabo un tratamiento de uniformidad cromática que busque dar una solución completa a todo el arco. Para ello se realizarán labores de limpieza a diferentes grados de abrasión, de forma escalonada y hasta la completa eliminación de manchas cromáticas.

Por último, y para tratar de reducir lo máximo posible una variación cromática, se harán trabajos de forma manual con pigmentos naturales.